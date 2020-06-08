شكرا لقرائتكم خبر عن «تم حقنها بالبلازما».. مصدر يوضح تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف مصدر بمستشفى أبوخليفة للعزل استقرار حالة الفنانة رجاء الجداوي التي تتلقى العلاج بالمستشفى، وأنها بدأت تتحسن بعد استخدام طريقة حقن البلازما من متعافين من كورونا. وأكد المصدر، أن الفنانة رجاء الجداوي ما زالت في العناية المركزة المستوى الثاني غير الخطير، وأن مناعتها ضعيفة بسبب السن الكبير. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 35,444

تعافي 9,375

وفيات 1,271

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