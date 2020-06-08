شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: شفاء وخروج 16 متعافيًا من مستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن شفاء خروج عدد 16 حالة تعافي وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل في نطاق المحافظة وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقي الرعاية والعلاج اللازم، ليصل إجمالي عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل بالمحافظة إلى منازلهم 339 متعافيًا.

وأشار «بيومي» إلى استمرار الجهود في جميع المستشفيات المخصصة للعزل في توزيع وتسليم حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد للتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.

وأشار «آمنة» إلى الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وكذا غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال الخط الساخن 114 على مدار 24 ساعة وخطى غرفة العمليات رقمى 0453349447 و0453356397.

وعلى صعيد متصل قامت لجنة برئاسة اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتفقد مستشفى غرب النوبارية المركزي لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفى، وكذا متابعة السجلات والانضباط الإداري ومطبخ المستشفى وانتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات، وتوفر العلاج بالصيدليات وإجراءات التخلص الآمن من النفايات والحالة العامة للمستشفى، ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها.

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