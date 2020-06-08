شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 372 ألف طن قمامة حصيلة 8 آلاف حملة نظافة خلال 6 أشهر بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن طارق رحمي محافظ الغربية، أن حملات النظافة المكبرة داخل المراكز والمدن والأحياء أسفرت عن رفع 372 ألف و455 طن قمامة من خلال تنفيذ 8 آلاف و675 حملة نظافة في 6 شهور، اعتباراً من أول ديسمبر 2019 وحتي نهاية مايو الماضي.

أوضح محافظ الغربية، أن عدد حملات النظافة بمركز طنطا بلغ 917 وتم رفع 30 ألف و459 طن قمامة، وبلغت الحملات بمركز المحلة الكبرى 1014 حملة وتم رفع 32 ألف و160 طن، بينما بلغ عدد الحملات بمركز سمنود 712 وتم رفع 23 ألف و915 طن، وفي مركز قطور تم تنفيذ 1521 حملة نظافة أسفرت عن رفع 45 ألف و605 طن قمامة، وفي بسيون تم رفع 25 ألف و501 طن قمامة بواقع 650 حملة نظافة، وفي كفر الزيات تم تنفيذ 737 حملة نظافة أسفرت عن رفع 21 ألف و355 طن، كما تم رفع 24 ألف و250 طن في السنطة بإجمالي 784 حملة نظافة، في حين بلغ عدد الحملات بزفتي 1362 وتم رفع 49 ألف و416 طن قمامة.

وأضاف «رحمي»، أنه تم تنفيذ 533 حملة بحي أول طنطا، أسفرت عن رفع 43 ألف و227 طن قمامة، و1450 حملة بحي ثان طنطا، وتم رفع 73 ألف و686 طن، في حين بلغ عدد الحملات التي تم تنفيذها بحي أول المحلة 645 وتم رفع 45 ألف و645 طن، وفي حي ثان المحلة تم تنفيذ 1659 حملة نظافة وتم رفع 77 ألف و805 طن.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة وإزالة تراكمات القمامة أولاً بأول، وكذلك المتابعة المستمرة للتأكد من القيام بأعمال النظافة على الوجه الأكمل حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.