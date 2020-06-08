شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلاميين» تمنح مذيعات «النهار» التصاريح الرسمية لمزاولة المهنة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منحت نقابة الإعلاميين، اليوم الاثنين، التصاريح الرسمية لمزاولة المهنة لعدد من مذيعات قناة النهار، حسبما نشر عدد من مذيعي القناة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في أعقاب قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهور 5 مذيعات لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، أو لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

‎ونشرت الإعلامية بوسي الطيار صور من داخل النقابة بصحبة زميلاتها الخمس اللاتي ذهبن للحصول على التصاريح، وهن دعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة.

‎وعلقت على الصور قائلةً: «شكرًا للنقابة، نحترم قانون النقابة لحمايتنا».

‎كما نشرت ريم البارودي صورة من داخل نقابة الإعلاميين، تجمعها بالنقيب طارق سعدة، أثناء إعطائها التصاريح، وعلقت قائلةً: «مع نقيب الإعلاميين طارق سعدة أثناء إصدار تصريح مقدمة برامج قناة النهار».

‎وفي وقت سابق، أصدرت قناة النهار، قرارًا بتعليق البث الحي، بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف المذيعات.

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حصول مذيعي النهار على تصريح مزوالة من نقابة الإعلاميين