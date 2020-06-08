شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«5 جنيهات».. وزيرة الصناعة تعلن إنتاج كمامة تستخدم 25 مرة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير الصناعة، إن هناك العديد من المصانع قامت بالبدء بإنتاج الكمامة القماش بمواصفات وزارة الصحة، ونعمل حاليًا على تحقيق المتطلبات العاجلة من الكمامات الخاصة بالمواصلات والثانوية العامة.

وتابعت «جامع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن ثمن الكمامة القماش سيكون 5 جنيهات، وصالحة للغسل والارتداء 25 مرة، مشيرة إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حددت أنواع الصبغات التي سيتم صبغ بها الكمامات، حرصا على صحة المواطن.