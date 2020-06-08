شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 19 حالة تعد على أرض زراعية بمركزي سمسطا والفشن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاثنين، إزالة 19 حالة تعدٍ على مساحة 19 قيراطًا من الأرض الزراعية، بواقع 13 حالة على مساحة 10 قراريط بقرية دشاشة مركز سمسطا، و6 حالات على مساحة 9 قراريط بناحية صالح فريد التابعة لمجلس قروي الفنت مركز الفشن، لافتًا إلى استمرار أعمال وحملات إزالة التعديات بمختلف صورها وأشكالها سواء المتعلقة بالتعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وأكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدي على أراضي الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازي في أكثر من اتجاه، منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل جميع الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضي الدولة.