محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في مصر إلى 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.
يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة 1365 حالة جديدة اليوم، فضلا عن وفاة 34 حالة جديدة.
وقالت وزارة الصحة إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.
وناشدت الوزارة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تخطي 35 ألف حالة.. الصحة تكشف أكثر 3 محافظات إصابة بكورونا وأقل 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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