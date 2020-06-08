طلب إحاطة في البرلمان لتأجيل تطبيق زيادة شرائح الكهرباء 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، لتأجيل تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، لمدة 3 أشهر، لما تمر به البلاد من بسبب ظروف استثنائية على إثر جائحة فيروس كورونا وأثرت بالسلب على أوضاعهم المعيشية.

وأوضحت خضر في طلبها الموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، أنه من المزمع أن تعقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤتمرًا صحفيًا غدًا الثلاثاء، لإعلان الأسعار الجديدة للكهرباء، وتطبق على استهلاك يوليو، وهو ما سيزيد من حجم المعاناة التي يعيشها المواطنين، بسبب جائحة كورونا، والتي كانت سببًا في أن يفقد عدد كبير من المواطنين مصادر زرقهم.

وانتقدت النائبة الوزارة، قائلة: "بدلًا من أن تتجه وزارة الكهرباء إلى تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال منحهم أي تيسيرات في سداد فواتير الاستهلاك تقديرًا للظروف الحالية، تسعى بداية من شهر يوليو إلى تحصيل فواتير الاستهلاك من المواطنين بأسعارها الجديدة، وبالتالي كان من الأولى تأجيل الإعلان لمدة 3 أشهر أو لحين تجاوز الجائحة العالمية".​