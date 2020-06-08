"الصحة العالمية" توجه رسالة للباعة في مصر للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

طالب مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، الباعة في الأسواق، بتطبيق قواعد الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونشر المكتب تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الاثنين: "‏‏للباعة في الأسواق؛ حافظوا على سلامة زبائنكم بغسل وتعقيم جميع الأسطح المستخدمة لتجهيز الطعام واحرصوا على تطبيق قواعد النظافة الجيدة لليدين".

وفي وقت سابق، وجهت منظمة الصحة العالمية، 12 نصيحة بشأن الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة القماشية غير الطبية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقالت المنظمة إن الكمامة القماشية تستطيع حماية الآخرين من حولك، ولحماية نفسك يجب دائما الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر، وتنظيف يديك باستمرار وتجنب لمس وجهك أو لمس الكمامة.

وتشمل الإرشادات بشأن ارتداء الكمامة القماشية:

- نظف يديك قبل لمس الكمامة

- افحص الكمامة لمعرفة ما إذا كانت تالفة أو متسخة

- عدّل وضع الكمامة على وجهك للتأكد من عدم ترك فراغات على جانبي الوجه

- تأكد من تغطية الفم والأنف والذقن

- تجنب لمس الكمامة

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- نظف يديك قبل نزع الكمامة

- انزع الكمامة عن طريق الأشرطة خلف الأذنين أو الرأس

- اسحب الكمامة بعيدًا عن وجهك

- احتفظ بالكمامة في كيس بلاستيكي نظيف يمكن إعادة غلقه بإحكام إذا لم تكن متسخة أو مبتلة، وكنت تخطط لاستخدامها مرة أخرى

- ازل الكمامة عن طريق الأشرطة عند إخراجها من الكيس

- اغسل الكمامة بالصابون أو بمنظف، ويُفضل أن تغسلها بالماء الساخن مرة واحدة على الأقل يومياً

- نظف يديك بعد التخلص من الكمامة

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