محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجددًا، صورًا تظهر الطريقة المثلى لارتداء الكمامة الطبية، للحماية من فيروس "كورونا المستجد".
وأجاب حساب الوزارة، عن كيف يمكن حماية الإنسان ومن حوله من الفيروس، بالإضافة إلى كيفية ارتداء الماسك واستخدامه ونزعه والتخلص منه.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تكشف مجددًا الطريقة المناسبة لارتداء الكمامة للحماية من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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