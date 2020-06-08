"إخلاء سبيل حنين حسام والنيابة تستأنف وتجديد حبس ابنة خيرت الشاطر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تجديد حبس ابنة الشاطر و6 آخرين بتهمة تمويل الإرهاب 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، تجديد حبس عائشة الشاطر و6 آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة، وتمويل جماعة إرهابية.

كواليس مأمورية الأمن الوطني لكشف شبكة العملات الافتراضية

بداية كل نجاح أمني معلومة من مصادر سرية تقود رجال الشرطة لكشف أعمال مخالفة للقانون خلف أبواب مغلقة خاصة التي تتعلق بالاقتصاد القومي للبلاد، وهو ما تجلى بشكل واضح في "مأمورية بدر".

"محاكمتهم جنائيًّا".. النائب العام يصدر قرارات للتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الإثنين، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بـ"المكتب الفني للنائب العام" لتعزيز دور "النيابة العامة" وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة؛ ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها.

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل حنين حسام

استأنفت النيابة العامة، اليوم الإثنين على قرار إخلاء سبيل المتهمة حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه.

ومن المقرر أن تنظر غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة غدا الثلاثاء، أمر الاستئناف.

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ألقى عليه "كتل حجرية".. حبس تاجر مخدرات بتهمة قتل موظف بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر، اليوم الإثنين، بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل موظف بمبنى ماسبيرو، بعدما تدخل الأخير لفض مشاجرة بين المتهم وسائق "توك توك".

تأجيل محاكمة رامي صبري بتهمة "التهرب الضريبي" لجلسة 14 سبتمبر

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، نظر محاكمة المطرب رامي صبري، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألف و 566 جنيه للضرائب العامة، لجلسة 14 سبتمبر المقبل لورود التقرير.

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل المتهمة حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه.

وقبلت المحكمة استئناف الدفاع على قرار استمرار حبسها على ذمة التحقيقات.

الجنايات تقضي بالسجن المشدد من 7 إلى 15 سنة على المتهمين في قضية "اقتحام قسم التبين"

عاقبت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، 12 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن المشدد 10 سنوات لـ12 متهمًا، و7 سنوات لـ10 آخرين، في إعادة محاكمة 34 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين".

تأجيل طعن المتهمين في قضية "فضّ رابعة" على أحكام الإعدام والسجن لـ27 يوليو

أجلت محكمة النقض، اليوم الإثنين، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد لجلسة 27 يوليو؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.