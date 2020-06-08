مأساة على الطريق في الحوامدية: مصرع الزوجة ونجاة الزوج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت سيدة مصرعها، صدمتها سيارة ربع نقل بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى العميد عادل أبو سريع، مأمور قسم شرطة الحوامدية، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفاة.

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انتقلت قوة من القسم إلى محل الواقعة بقيادة الرائد إكرامي البطران، رئيس مباحث الحوامدية، وتبين أنه أثناء استقلال سيدة تبلغ من العمر 38 سنة، دراجة نارية قيادة زوجها، صدمتهما سيارة ربع نقل.

جهود البحث للنقيب فاروق عبد القادر، معاون مباحث الحوامدية، أشارت إلى أن السيدة سقطت على رأسها، ما أدى إلى مصرعها.

تم إيداع الجثة المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.