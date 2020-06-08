أخبار مصر | تحذير شديد اللهجة من محافظة القاهرة لأصحاب السيارات القديمة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تحذير شديد اللهجة من محافظة القاهرة لأصحاب السيارات القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت محافظة القاهرة، أصحاب السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع للقيام برفعها، للحفاظ على المظهر الحضاري العام للعاصمة.

وقال الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن حي الزيتون قام بوضع ملصق إنذار لأصحاب السيارات المهملة لرفعها بمعرفتهم، وذلك في شوارع ترعة الجبل ـ السد _ مساكن ناصر.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصدر قرارا بمصادرة كل السيارات المتروكة فى الشوارع والمهملة، بأحياء العاصمة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لـمرور القاهرة، وعدم الإفراج عنها إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، للقضاء على ظاهرة انتشار السيارات المتهالكة بشوارع العقاهرة وتأثير ذلك على المظهر الحضارى والجمالى لها، حيث شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع كل فى نطاق حيه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق على أن يتم إيداع السيارات بمخازن المحافظة المخصصة لذلك بطريق الاتوتوستراد، ولا يتم ردها لمالكها إلا بعد تقديم أوراق إثبات الملكية وسداد الغرامة المقررة وفى حالة عدم تقدم أحد لاسترداد السيارة يتم تجميعها واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها كخردة بمزاد علنى بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية، مؤكدا أن السيارات المتروكة بالشوارع من الممكن استغلالها فى الأعمال التخريبية والإرهابية، ورفعها يأتى للحفاظ على الأمن العام ، وتأمين شوارع العاصمة، خاصة بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

حركة رؤساء الأحياء



وفي سياق منفصل، أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة رؤساء الأحياء والمدن بجميع المحافظات، ضمن حركة المحليات التي أصدرها يوم الخميس.

ونعرض لكم بالأسماء حركة رؤساء الأحياء داخل محافظة القاهرة وجاءت على النحو التالي:-

- مصطفى محمد سعد مصطفى عبيه رئيس حي الشرابية رئيسا بحي الزاوية الحمراء.

- عبد الحميد عبد الحميد إبراهيم أبو العزم رئيس مدينة سرس الليان – المنوفية رئيسا لحي روض الفرج.

- هشام محمد على السعدي رئيس حي الأميرية رئيسا لحي الزيتون – القاهرة.

- خالد محمد شحاتة حسن، رئيس حي طرة رئيسا لحي حلوان- القاهرة.

- أحمد إبراهيم أحمد حسانين القزاز رئيس ومدينة أشمون رئيسا لحي الخليفة- القاهرة.

- ماجد السيد أحمد علي حسن رئيس حي الموسكى رئيس لحي منشأة ناصر- القاهرة.

- ماهر محمد كامل إبراهيم هاشم رئيس حي باب الشعرية رئيسا لحي عين شمس- القاهرة.

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- محمد معوض عقل مشرف رئيس حي شبرا – رئيسا لحي غرب القاهرة.

- أحمد محمد أنور عباس عبد الرحمن رئيس حي عابدين رئيسا لحي شرق مدينة نصر- القاهرة.

- عادل عبد الظاهر محمد حسنين، رئيس حي المعادي رئيسا لحي المعادي- القاهرة.

- ياسر محمد عبدالعزيز يس، رئيسا لحي عابدين – القاهرة.

- يحيى محمد عبدالله الأدغم، رئيسا لحي الأزبكية- القاهرة.

- ألبير الفونس ميخائيل أسعد، رئيس حي عين شمس، رئيسا لحي 15 مايو - القاهرة.

- عبد التواب محمد رفعت محمد زكي، رئيس مركز ومدينة نبروه – الدقهلية رئيسا لحي باب الشعرية- القاهرة.

- إيهاب زهني محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة مغاغة – المنيا رئيسا لحي المرج – القاهرة.

- محمد جمال عادل سيد أحمد المجبر، رئيس مركز ومدينة قطور – الغربية رئيسا لحي طرة - القاهرة.

- أيمن السعيد محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة أوسيم – الجيزة رئيسا لحي دار السلام – القاهرة.

- محمد علي عبد الجليل إبراهيم، رئيسا لحي السلام أول – القاهرة.

