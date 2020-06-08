أخبار مصر | "أمهات مصر": التعليم شهد طفرة هائلة في عهد السيسي

أكدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن التعليم في مصر تنوعت مصادره وأصبح شبيه بأنظمة التعليم في الدول الكبري وحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة كبيرة وهائلة علي كافة المستويات.

وأوضحت عبير، أن التعليم الجامعي ومنظومة البحث العلمي شهد تطور ملحوظ، حيث تم إنشاء العديد من الجامعات الجديدة، سواء جامعات حكومية أو أفرع للجامعات الإجنبية مثل الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة أو إنشاء جامعات خاصة وأهلية، بالأضافة إلي إنشاء جامعات تكنولوجيا في عدد من المحافظات للإستفادة من قدرات وإمكانيات طلاب التعليم الفني، وكذلك زيادة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي وزيادة مكافآت نشر البحوث التي تخدم المجتمع، والعمل علي تأسيس بنية تحتية قوية في الجامعات المصرية.

واستكملت عبير، أن مصر شهدت خلال 6 سنوات الماضية بناء العديد من المدارس لإستيعاب عدد أكبر من الطلاب للقضاء علي كثافة الفصول بشكل تدريجي، فضلا عن إنشاء نوعيات جديدة من المدارس وفق النظام العالمي مثل المدارس المصرية اليابانية، وكذلك زيادة ميزانية التعليم بكافة مراحله، وغيرها من الإنجازات.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في 2014 وشهد التعليم بجميع مراحله سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي تطور كبير، حيث تم أستخدام أحدث الوسائل التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي من خلال وضع نظام التعليم الجديد وتطوير أغلب المناهج التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتي نظام الثانوية التراكمية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى أمس.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".