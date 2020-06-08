أخبار مصر | تعرف على الإجراءات التي اتخذتها نقابة المهندسين لمنع تفشي كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على الإجراءات التي اتخذتها نقابة المهندسين لمنع تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت كافة مؤسسات الدولة إجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي أصبح وباءً عالميا يحصد أرواح العشرات يوميا في كل دول العالم، وذلك تضامنا مع سياسات الدولة، وما تقتضيه المصلحة العامة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخوفا من انتشاره.

وتستعرض "الخليج 365" أبرز الإجراءات المتخذة من النقابة العامة للمهندسين برئاسة هاني ضاحي النقيب العام لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة.

- أعلنت النقابة العامة عن اجازة استثنائية تبدأ من الثلاثاء الموافق 24 مارس الماضي، علي أن يستأنف العمل بالنقابة السبت 4 ابريل، ويستمر العمل بإدارة الرعاية الصحية لإستقبال المهندسين وذويهم علما.

- النقابة أتخذت كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية داخلها حيث تم تعقيمها بشكل كامل ومستمر.

- بحث كافة الجوانب المترتبة علي ما أستجد من أحداث طارئة وقد اتخذت التوصيات الاتية:

. التزام كافة شركات المقاولات والمقاولين ومواقع الإنتاج بإتخاذ كافة التدابير الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا لكل العاملين بهذة المواقع.

. تقديم كل وسائل الوقاية الصحية من كمامات وأجهزة قياس الحراره وتطهير كافة مواقع العمل وتطبيق كل الإجراءات التي وجهت بها وزارة الصحة المصرية من إرشادات وقائية وتدابير.

. تعديل مواعيد العمل بالمواقع حتي تتوافق مع مواعيد تفيد الحركة الصادرة من مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2020.

. الابلاغ الفوري عن أي حالات مشتبة فيها في اي موقع من مواقع العمل وإتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالة المصابة وتحويلها لأقرب مستشفى مع المتابعة لنتائج الفحوص الطبية والتحاليل ومتابعة حالة المصاب وذلك طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

. في حالة ثبوت إصابة أحد المهندسين أو العاملين بأي موقع من مواقع العمل تقوم الشركة المنفذة فورا ودون أى تباطؤ باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة طبقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.

. التوصية لدي جهات العمل والمقاولين لصرف مستحقات المهندسين والعاملين والمكاتب الاستشارية الهندسية فى توقيتها دون أى تأخير، مراعاة للظروف الحالية والاستثنائية التى تمر بها البلاد.

. العمل علي دراسة فترات توقف المشروعات الناتجة عن الظروف الطارئة الحالية، وما يترتب عليها من آثار، وتقديم تلك الدراسات لجهات الاسناد والجهات المعنية للاتفاق عليها، وبما يحقق الصالح العام، والمحافظة على حقوق الشركات والمكاتب الاستشارية، والمهندسين العاملين.

. استمرار التشاور بين نقابة المهندسين المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء خلال الفترات القادمة لاستكمال اي إجراءات تحقق مصلحة المهندسين والعاملين والوطن.

. انتظام العمل بالنقابة العامة والنقابات الفرعية يوميا من الساعة٨:٣٠ صباحا حتى الساعة ٣:٣٠ عصرا، اعتبارا من اليوم، مع مراعاة أن يتواجد 50% من العاملين بكل الإدارات، وذلك لحين إشعار آخر، مع إستمرار إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية والتطهير من فايرس كورونا.

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. تكليف شعبتي الهندسة الكهربائية والميكانيكية بتقديم الدراسة الخاصة بتصميم أجهزة التنفس الصناعي المسموح بتداول براءة اختراعها لجهات التصنيع المحلية بالدولة لإمكانية إنتاجها محليا.

- شكلت النقابة لجنة لإدارة الأزمة برئاسة الأمين العام للنقابة العامة، لاستمرار دراسة الموقف على مستوى كافة النقابات الفرعية، بمحافظات مصر، والتداعيات الناتجة عنه.

- استمرار التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، لرصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لأي من الزملاء المهندسين، ومتابعة نتائج التحاليل والتنسيق والتواصل مع أسرهم، وكذلك التنسيق مع اتحاد التشييد والبناء لمراجعة الإلتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة بالاجتماع المنعقد بين نقابة المهندسين المصرية والاتحاد المصري للتشييد والبناء في 25 مارس 2020، بخصوص التزام شركات المقاولات، وكذلك المكاتب الاستشارية والمصانع والجهات الإنتاجية بتطبيق كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية أثناء العمل.

- التواصل مع المكاتب الاستشارية للعمل على تنفيذ توصيات الدولة فيما يخص اشتراطات وظروف استئناف العمل، مع الاستمرار في صرف مستحقات المهندسين العاملين بهذه المكاتب.

- أعلنت هيئة المكتب عن بدء تلقي التبرعات صندوق الرعاية الاجتماعية لدعم ومساندة أسر المهندسين المتضررين من أزمة فيروس كورونا، وذلك على الحساب رقم 1243070588748400011 بالبنك الأهلي المصري.

- مخاطبة وزارة الإنتاج الحربي لمد النقابة بالمواد المطهرة والكمامات، على أن يتم توزيع تلك المواد على جميع النقابات الفرعية البالغ عددها ٢٥ نقابة بأسعار مدعمة.

- الزام جميع الشركات التي يعمل بها مهندسون بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير المستلزمات الطبية والمطهرات للمهندسين بمواقع العمل.

- مد فترة الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، لمدة شهر، وذلك تيسيراعلي الساده المهندسين اعضاء الجمعية العمومية وذويهم في ظل فترة صعبة وإجراءات احترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا ( كوفيد - 19 )، وذلك ابتداء من غدا الاثنين الموافق 162020، وحتى الثلاثاء الموافق 3062020.

- مد فترة تحديث بيانات أعضاء النقابة من أصحاب المعاشات تحت سن الستين عام، حتى 30 يونيو 2020.

- مد تحديث البيانات بالنسبة للأسر حتى 31 يوليو 2020، بدلا من الأول من يوليو المقبل، أما المهندسين المستحقين للمعاشات فوق سن الستين عام، فيظل موعد تحديث بياناتهم خلال شهر أكتوبر، نظرا لأن تحديث البيانات بالنسبة لتلك الشريحة تتم كل عامين.

- لجنة الأزمة وفرت وسيلة للتواصل بين النقابة والمهندسين مصابي كورونا، حيث يتم التواصل من خلال نموذج يقوم المهندس المصاب أو أسرته بملء بياناته، ويتم إرسالها من خلال رقم الواتس آب 01024123233، أو الإيميل الذي خصصته النقابة لمصابي فيروس كورونا [email protected]

- إعداد نموذجًا للمهندس الذي فقد وظيفته بسبب جائحة كورونا، حيث لابد للمهندس المتضرر بملء بيانات هذا النموذج، ويرفق المستندات التي تثبت تعرضه لفقد وظيفته بسبب الفيروس، ويتم إرسال ذلك على الإيميل الذي تم تخصيصه لهذا الغرض، وهو: [email protected]

- توفير بوابة تعقيم إلكترونية لوضعها في المدخل، لتقوم بتعقيم المهندسين والموظفين قبل دخولهم لمبنى النقابة.

- قياس درجة الحرارة ومنع دخول أكثر من ثلاثة أفراد في مصعد النقابة.

- منع الدخول لمبنى النقابة إلا لمن يرتدي الكمامة، وأيضا تقوم النقابة بعملية التعقيم والتطهير التي تتم يوميًا لكل طوابق النقابة.

- 19حالة إصابة بكورونا في صفوف المهندسين و280 حالة إشتباه و21 تضرروا وظيفيا بسبب الوباء حتي الأن