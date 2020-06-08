شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل منح شهادة السلامة الصحية لـ٥ فنادق بالغردقة لعدم استكمال ضوابط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة وغرفة المنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر تأجيل منح شهادة السلامة الصحية لـ٥ فنادق بالغردقة، لعدم استكمال ضوابط التشغيل المقررة من مجلس الوزراء لاستقبال السياحة الداخلية، وتقرر تحديد موعد جديد للتفتيش على هذة الفنادق لاستيفاء جميع الضوابط والملاحظات التي كشفتها اللجنة حتيذيتمت إعادة التفتيش عليها في موعد جديد.

وأكدت منال صلاح، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن اللجنة المشتركة انتهت من أعمال التفتيش ب٦ فنادق وقرى سياحية بمدينة مرسى علم.

وستواصل اللجنة أعمالها للفنادق التي تقدمت بطلبات لاستئناف التشغيل واستقبال السياحة الداخلية بنسبة تشغيل ٥٠٪ من حجم الطاقة الاستيعابية.

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أنه تنفيذًا لتعليمات وزير السياحة الدكتور خالد عناني، تقوم اللجان بالتفتيش داخل الفنادق على الضوابط والاشتراطات بدقة متناهية، للتأكد من تطبيقها تمامًا، حيث من بين تلك الاشتراطات التي يجري تنفيذها داخل الفنادق الحفاظ على المسافات بين النزلاء في المطاعم وحمامات السباحة، وكذلك عدم السماح بنزول أكثر من 3 نزلاء في الغرفة.

من جانبه أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن إجمال الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية واجتازت ضوابط التشغيل وصل إلى ٦٠ فندق وقرية سياحية منذ بداية عمل اللجان.

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