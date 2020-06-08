شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة مالك مجموعة فندقية بالبحر الأحمر في قضية رشوة إلى أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار محمود زاهر، وعضوية المستشارين طلعت جودت، وخالد فاروق عرفة، وأمانة سر عبدالله محمد أحمد، وعبدالناصر حافظ، تأجيل نظر محاكمة رجل الأعمال م س ع، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، ومالك إحدى المجموعات الفندقية الكبرى بالغردقة، وآخرين في قضية رشوة مالية لجلسة ٨ أغسطس المقبل.

كانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على رجل الأعمال «م س عبدالفتاح»، صاحب سلسلة فنادق بالبحر الأحمر وشرم الشيخ أثناء تقديمه رشوة لمدير ائتمان أحد البنوك في إحدى القرى السياحية التي يملكها بالغردقة.

وقررت النيابة حبسهم وتجديد الحبس ثم إحالتهم للمحاكمة الجنائية.