شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة مصابة بفيروس كورونا: «عايزة أعمل مسحة لأبويا وأمي حالتهم صعبة» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور سعيد السقعان وكيل زارة الصحة بالإسماعيلية، نقل الطبيبة ندى عبدالمنعم الطبيبة بوحدات الرعاية الطبية بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد والمقيمة بالإسماعيلية إلى مستشفى العزل الطبي لمصابي كورونا بأبوخليفة، بعد تأكد إصابتها بالفيروس.

وقال الدكتور السيد عبدالجواد مدير مستشفى الإسماعيلية العام، أن الطبييبة وصلت قبل يومين، وكانت تعاني من ضيق بالتنفس وارتفاع في درجة الحرارة، وعلى الفور قامت بعمل أشعة على الصدر وتحاليل الدم، والتي أكدت إيجابيتها، وقررت على الفور عمل مسحة لها وجاءت إيجابية.

وأضاف، أنه على الرغم من وجود قسم خاص للعزل بمستشفى الإسماعيلية العام يضم 5 حجرات بطاقة 20 سرير لكن حالة الطبيبة كانت صعبة وتحتاج لسرعة النقل لمستشفى العزل الطبي بأبوخليفة.

وأشار «عبدالجواد»، إن الطبيبة أصيبت خلال عملها بالوحدة الصحية التي تعمل بها ببورسعيد، من خلال مخالطتها المرضى المصابين.

من ناحية أخرى أرسلت دكتورة ندى استغاثة صوتية لـ«المصري اليوم»، تطالب فيها بعمل مسحة لوالديها، مشيرة إلى أن والدها ووالدتها حالتهم صعبة، وتؤكد احتمالية إصابتهما بكورونا.

وكانت الطبيبة قد استغاثت أكثر من مرة بأنها مصابة وتحتاج للنقل إلى مستشفى أبوخليفة للعزل، وهو ما تم لاحقا.

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وقالت مصادر طبيبة بمستشفى العزل بأبوخليفة، أن الطبيبة حالتها تحسنت بعد 10ساعت من نقلها، وبدأت تلقي العلاج.