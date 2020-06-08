شكرا لقرائتكم خبر عن جسد الإنسان ملك للخالق.. تحذير من الأزهر بشأن بلازما دم المتعافين من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الأزهر الشريف أنه لا يجوز شرعا أن يبيع المتعافى من فيروس «كورونا»، بلازما دمه، مستغلا الجائحة العالمية، إذ إن جسد الإنسان بما حواه من لحم ودم ملك للخالق سبحانه؛ لا ملكا للعبد، ولا يحق لأحد أن يبيع ما لا يملك.

وذكر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أن العافية هى خير النعم على الإطلاق بعد الإيمان بالله سبحانه؛ فعن رفاعة بن رافع قال: قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال: قام فينا رسول الله ﷺ عام الأول على المنبر ثم بكى فقال: «سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدًا لم يعط بعد اليقين خيرًا من العافية»، ولفت المركز إلى أن العافية بعد البلاء، والشفاء من عضال الداء، لنعمة فوق نعمة، وأن من شكر نعمة العافية بعد الإصابة بالفيروس، أن يتبرع المتعافى ببلازما دمه لمصاب؛ كى يخفف ألمه، ويمسح دمعه؛ حسبة لله سبحانه، وحمدا له، وعملا بقول سيدنا رسول الله ﷺ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما، ستره الله فى الدنيا والآخرة، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه».

وأضاف المركز: «أما أن يبيع المتعافى بلازما دمه مستغلا الجائحة فلا يجوز شرعا؛ إذ أن جسد الإنسان بما حواه من لحم ودم ملك للخالق سبحانه لا ملكا للعبد، ولا يحق لأحد أن يبيع ما لا يملك، ثم إن ثمن الدم حرام لا يجوز؛ لأن الشىء إذا حرم أكله حرم بيعه وثمنه».

وأشار المركز إلى أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم صراحة فيما يرويه عون بن أبى جحيفة، إذ قال: «إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم»، كما لا يجوز قياس بيع بلازما المتعافين على بنوك الدم؛ لأن وجود بنوك الدم ضرورى للتداوى والعلاج، أما بيع المتعافى بلازما دمه، فهو إتجار محرم متفق على تحريمه، وأشد منه حرمة أن يتاجر المتعافى بآلام الناس فيبالغ فى ثمن دمه، ويعقد عليه مزادا سريا أو علنيا، وأن يستغل حاجة الناس ومرضهم وفاقتهم؛ فهذه والله لأخس أنواع التجارة وأذمها؛ لمنافتها الدين والمروءة ولين القلب وكرم النفس وشكر النعمة؛ وهى صفات لا تليق بصحيح، فضلا عن أن يتعامل بها مريض الأمس مع مريض اليوم.