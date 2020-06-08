شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ممرضة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لفظت ممرضة بقسم الآشعة بمستشفى بني سويف التخصصي، أنفاسها الأخيرة، منذ قليل، داخل العناية المركزة بالمستشفى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتشهد المحافظة أول حالة وفاة بين أطقمها الطبية.

واحتجزت مستشفى بني سويف التخصصي كوثر ع. م.، رئيسة تمريض قسم الآشعة بالمستشفى التخصصي، قبل ٥ أيام على إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليها، وعقب سحب عينة منها ثبتت إيجابيتها للفيروس، قبل أن يتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة وتلفظ أنفاسها الأخيرة داخلها.

ونعت هيئة التمريض بمديرية الصحة عبر التواصل الاجتماعي زميلتهم الممرضة التي توفيت بكورونا.