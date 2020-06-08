شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: استمرار المتابعة اليومية لمستشفيات العزل للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار عمل لجان المتابعة اليومية لمستشفيات العزل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية.

من جانبه، قام الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الاثنين، يرافقه اللواء ممدوح هجرس، رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ الغربية، بالمرور على مستشفى بسيون، للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية بالمستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات ومتابعة أسر العزل المنزلي وضمان وصول العلاج لهم، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى استقرار حالة الدكتور الصيدلي محمد شتا، والمتواجد بالعناية المركزة.