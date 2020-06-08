شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الأدوية على 6784 من المخالطين لحالات مصابة بـ«كورونا» في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد محمد غنيم، محافظ بنى سويف، إنه تم توزيع الأدوية اللازمة على عدد 1585 حالة في العزل المنزلي، ليصل الإجمالي إلى 6784 من المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع.

وأضاف محافظ بني سويف، أن الرائدات الريفيات يقمن بتسليم الأدوية للمخالطين المعزولين في المنازل، بالإضافة إلى تقديم بعض رسائل التوعية مع اتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، التي تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلي، منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها وغسيل اليدين باستمرار، مع الحرص على الراحة واتباع نظام غذائي متوازن وشرب الماء الفاتر، وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل ثمان ساعات.

كما تضمنت الجهود التوعية بأهمية ارتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس، لافتا إلى تكوين منظومة عمل مدربة لهذا الغرض، حيث تم تكليف الرائدات الريفيات التابعين للصحة وبالتنسيق بين إدارات تنظيم الأسرة والطب الوقائي والرعاية الأساسية ومديري الإدارات الصحية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة الفيروس من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الطبية وأماكن تقديم الخدمة الصحية.