شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 40 متعافياً من عزل التأمين الصحي والمدينة الجامعية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف، الاثنين، تعافي وخروج 40 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد، عقب إخضاعهم للعلاج في مستشفى العزل بكل من مستشفى التأمين الصحي والمدينة الجامعية للبنات شرق النيل.

وقال بغدادي، إن الأطقم الطبية في المحافظة لا تدخر جهدا في محاربة الفيروس، بل يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى أعلى نسب شفاء من خلال تنفيذ بروتوكول وزارة الصحة العلاجي، متابعا «اليوم خرجت ٤٠ حالة تعافٍ منها ٣٣ حالة من مستشفى التأمين الصحي ببني سويف بقيادة الدكتور محمد يحيى، و٧ حالات بعزل المدينة الجامعية شرق النيل بقيادة الدكتورة سالي الخولي.

من جانبه وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفرق الطبية سواء الأطباء أو التمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.