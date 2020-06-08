شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» : التعليم شهد طفرة هائلة خلال 6 سنوات من عهد السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت عبير أحمد، مؤسس حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، أن التعليم شهد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي طفرة كبيرة وهائلة على كافة المستويات وأصبح التعليم في مصر شبيه بنظم التعليم في الدول الكبري بلا شك وتنوعت مصادره.

وأضافت «أحمد»، في تصريحات صحفية، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في 2014 وشهد التعليم بجميع مراحله سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي تطور كبير، حيث تم أستخدام أحدث الوسائل التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي من خلال وضع نظام التعليم الجديد وتطوير أغلب المناهج التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتي نظام الثانوية التراكمية .

واستكملت «أحمد»: «مصر شهدت خلال الـ 6 سنوات الماضية بناء العديد من المدارس لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب للقضاء على كثافة الفصول بشكل تدريجي»، فضلاً عن إنشاء نوعيات جديدة من المدارس وفق النظام العالمي مثل المدارس المصرية اليابانية، وكذلك زيادة ميزانية التعليم بكافة مراحله، وغيرها من الإنجازات.

وأوضحت أحمد، أن التعليم الجامعي ومنظومة البحث العلمي شهدا تطور ملحوظ، حيث تم إنشاء العديد من الجامعات الجديدة، سواء جامعات حكومية أو أفرع للجامعات الإجنبية مثل الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة أو إنشاء جامعات خاصة وأهلية، بالإضافة إلى إنشاء جامعات تكنولوجيا في عدد من المحافظات للإستفادة من قدرات وإمكانيات طلاب التعليم الفني، وكذلك زيادة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي وزيادة مكافآت نشر البحوث التي تخدم المجتمع، والعمل على تأسيس بنية تحتية قوية في الجامعات المصرية .