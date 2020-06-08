شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل لـ السيسي: نؤيد مبادرة مصر بشأن ليبيا.. امتداد لمؤتمر برلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية ميركل.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الليبية في ضوء الرعاية المصرية «لمبادرة إعلان القاهرة»، حيث رحبت المستشارة الألمانية بالمبادرة التي تراها امتدادً لمسار مؤتمر برلين بإضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية، مشيدة بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية.

وأكد الرئيس من جانبه حرص مصر على التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا من خلال ما نصت عليه المبادرة، سعياً نحو استقرار وامن ليبيا والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل إرادته الحرة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي لم تزد القضية سوي تفاقماً وعنفاً.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول ايضاً بحث بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً تلك العسكري والتجارية، وكذاك تعزيز التعاون بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا.