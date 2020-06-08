شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 9 آلاف مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا يتلقون العلاج المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، إن هناك 9 آلاف شخص مشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، يتلقون العلاج المنزلي من قبل وزارة الصحة، وذلك بعد طرح حقيبة العلاج، مشيراً إلى أن الوزارة خصصت مئات المستشفيات لعلاج المصابين.

وأكد «غنيمة»، في مداخلة مع سيد على، ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، أن الوزارة تتابع عن قرب الحالات الموجودة في المنازل متابعة جيدة، وذلك مع تقديم العلاج اللازم لهم.