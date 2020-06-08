شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا.. مياه المنوفية: ١.٦٣ مليون متر مكعب زيادة في استهلاك المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أن الشركة سجلت أعلى معدل استهلاك للمياه منذ فترة بدء إتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف نجيب، أن معدل الإستهلاك خلال الفترة من شهر يناير حتي شهر مايو ٢٠٢٠ زاد بمقدار ١.٦٣ مليون متر مكعب، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد أن الشركة دائما تسعى للحفاظ على مستوي تقديم الخدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة دون توقف وإختصار الزمن اللازم لإتمام عملية غسيل الشبكات، لتخفيف العبء عن المواطنين وتلبية الحاجة الملحة لإستخدام المياه في أعمال التطهير المختلفة، سواء للأفراد أو المؤسسات، وتفعيلاً لدور الشركة المجتمعي خلال هذه الفترة العصيبة على الوطن وأبناءه بسبب جائحة فيروس كورونا.