شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يترأس اجتماع لجنة اختيار أفضل 4 مديرين عموم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انعقاد اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بالمحافظة، والتي يرأسها المحافظ، حيث حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم: اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار نادي عبداللطيف المستشار القانوني للمحافظة، وأعضاء اللجنة من أسائذة جامعة بني سويف: الدكتور أحمد الشيمي، الدكتور أحمد عبدالوهاب، الدكتور صلاح معوض، وفي حضور مسؤول اللجنة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات أحمد مرسى مدير عام الموارد البشرية.

وأوضح المحافظ أن اللجنة انعقدت لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف القيادية الأتية بدرجة مدير عام وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وهي: مدير عام التعليم العام، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، ومدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة، مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة.