شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بتذليل كافة المعوقات لإستكمال جراج «مول العاصمة» بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بسرعة إنهاء كافة الأعمال بجراج المركز التجاري «مول العاصمة» بمدينة شبين الكوم، بالتنسيق مع هيئة العامة للطرق والكباري وقطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بالديوان العام وبحضور العميد محمد شلبي المشرف العام على الأعمال، ومدير مديرية الاسكان ورئيس هيئة الأبنية التعليمية والمستشار الهندسي للمحافظة ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام .

وأكد محافظ المنوفية على أن المركز التجارى يعد من أهم المشاريع التنموية والتجارية على أرض المحافظة، موضحاً بأنه سيعمل على توفير كافة الإحتياجات الضرورية من السلع الغذائية والمعمرة التي يحتاجها المواطن المنوفى، بالإضافة إلى تقديم خدمات ترفيهية وغيرها نظراً لأهميته وبإعتباره متنفساً لأهالى المحافظة، مشيراً إلى أنه سيعمل على توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

الجدير بالذكر أنه سبق وقد وقع محافظ المنوفية بروتوكول تعاون مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، بشأن إدارة وتشغيل المركز التجارى «مول العاصمة» والمقام على مساحة (2598 م2) بمدينة شبين الكوم.