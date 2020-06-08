شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 2079 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منذ بداية الحظر في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تمت إزالة 1531حالة تعد على الأراضي الزراعية، و291 حالة تعد على أملاك الدولة، وضبط وإزالة 257مخالفة بناء، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا في الخامس والعشرين من مارس الماضي وحتى اليوم.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف للتقرير، الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام، بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتصدي للبناء المخالف، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة،والتي تعتمد على السير بالتوازى في أكثر من اتجاه،من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد،وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية،وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.