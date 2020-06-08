شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 23 فندقاً بـ 6 محافظات يتسلمون شهادة السلامة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم 23 فندقًا بست محافظات، اليوم، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وتواجدت الفنادق في 6 محافظات، هى جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة والإسكندرية والفيوم وأسوان.

وقال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت استيفاء 4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء، وهي الجافي لاند، وأورينتال ريفولي، واورينتال ريفولي بلازا، وشرم كليف، و5 فنادق بمحافظة البحر الأحمر وهي تيوليب، ورويال تيوليب، وهيلتون مرسى علم نوبيان ريزورت، ولحمي باي، والمالكيه، وفندقين بمحافظة القاهرة هما سوفتيل الجزيرة، ونوفتيل البرج، وفندقين بمحافظة الفيوم هما هلنان أوبرج الفيوم، وبيوم ليك سايد، و8 فنادق بمحافظة الإسكندرية هي لاجون، ونيو كابري، وسي ستار، ويونيون، ورمسيس، وجده، ودلتا، وشيري ماريسكي، وفندقين بمحافظة أسوان هما سيتي ماكس، ومرحبا.

وأضاف مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 155 فندقا، وأن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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