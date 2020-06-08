شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار الأقصر، مساء اليوم الإثنين، وصول أول طائرة لمصر للطيران القادمة من الكويت وعلى متنها عدد 136 راكباً من المواطنين المصريين العالقين فى الكويت وعودتهم لبلادهم بصعيد مصر عبر مطار الأقصر الدولى وتسهيل وصولهم، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء.

من جانبه، صرح زكريا عطاى رئيس العلاقات العامة بالإدارة العامة لجمارك الأقصر، أنه تم تيسير وصول الرحلة بناء على توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة التيسيرات لعودة العالقين لبلادهم، وفى إطار تعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعبد الله عثمان، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام، بسرعة تسهيل وتيسير جميع الإجراءات الجمركية فى جميع المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية.

وأضاف زكريا عطاى لـ"الخليج 365"، أنه قامت لجنة من العاملين بجمارك الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع بإنهاء الإجراءات الجمركية علي الأمتعة الشخصية للركاب برئاسة ياسين أحمد الوردانى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع، بوجود الوردية الثانية بتفتيش الركاب برئاسة محمد متولى محمود مدير إدارة الوردية، وطارق عبد الرحمن وأسامة عبده والحسين حسن موسى ويوسف بدير، وهشام الشريف مدير مكافحة التهرب الجمركي، وأحمد صابر صقر مأمور جمرك التهرب الجمركي، والحسين على عبد الله مدير إدارة الفحص بالأشعة، وإبراهيم محمد ابراهيم مأمور جمرك بالفحص بالأشعة، وسيد احمد الجندى رئيس قسم الأمن الجمركي، مع الإلتزام بارتداء الكمامات والتباعد وجميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وكان قد شهد مطار الأقصر الدولى، بدء أعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد الاجتماعى فى مختلف صالات المطار، وذلك تمهيداً لعودة رحلات الطيران خلال الفترة المقبلة، وذلك بتكثيف الإجراءات الوقائية، ووضع لوحات إرشادية وعلامات للوقوف والحركة وتطهير المطار يومياً، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذها المطار بقيادة الملاح حسين سالم مدير مطار الأقصر الدولى، للحد من انتشار فيروس كورونا ولحماية الركاب المسافرين والعمال.

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وصول العالقين لمطار الأقصر



مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقين بدولة الكويت



مطار الأقصر



جانب من استقبال مطار الأقصر للعالقين