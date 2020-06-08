الجثة تحولت أشلاء.. قطار الصعيد يودي بحياة طفل في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه، صدمه قطار بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى العميد عادل أبو سريع، مأمور قسم شرطة الحوامدية، إشارة من شرطة النجدة بمصرع طفل دصمه قطار بالقرب من محطة سكة حديد الحوامدية.

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تحريات الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، توصلت إلى أن القطار رقم (3001) المتجه من أسوان إلى القاهرة، صدم الطفل يوسف شعبان علي محمد، 10 سنوات، على بعد 10 أمتار من رصيف محطة السكة الحديد.

حسب المعاينة التي أشرف عليها العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الجنوب، تحولت جثة الطفل إلى أشلاء مهشم الرأس، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.