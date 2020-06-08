المستشارة الألمانية ترحب بمبادرة إعلان القاهرة في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الليبية في ضوء الرعاية المصرية "مبادرة إعلان القاهرة"، حيث رحبت المستشارة الألمانية بالمبادرة التي تراها امتدادًا لمسار مؤتمر برلين بأضافة عناصر وابعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية، مشيدة بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية.

وأكد الرئيس من جانبه حرص مصر علي التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا من خلال ما نصت عليه المبادرة، سعيًا نحو استقرار وأمن ليبيا والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل ارادته الحرة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي لم تزد القضية سوى تفاقمًا وعنفًا.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً بحث بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً تلك العسكرى والتجارية، وكذاك تعزيز التعاون بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا.