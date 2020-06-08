في 6 محافظات.. "السياحة" تسلم 23 فندقًا شهادة السلامة الصحية ﻹعادة التشغيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تسلم اليوم 23 فندقًا في 6 محافظات (جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة والإسكندرية والفيوم وأسوان) شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت استيفاء 4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء وهي الجافي لاند، وأورينتال ريفولي، واورينتال ريفولي بلازا، وشرم كليف، و 5 فنادق بمحافظة البحر الأحمر وهي تيوليب، ورويال تيوليب، وهيلتون مرسي علم نوبيان ريزورت، ولحمي باي، والمالكيه، وفندقين بمحافظة القاهرة هما سوفتيل الجزيرة، ونوفتيل البرج، وفندقين بمحافظة الفيوم هما هلنان اوبرج الفيوم، وبيوم ليك سايد، و 8 فنادق بمحافظة الإسكندرية هي لاجون، ونيو كابري، وسي ستار، ويونيون، ورمسيس، وجده ، ودلتا، وشيري ماريسكي، وفندقين بمحافظة أسوان هما سيتي ماكس، ومرحبا.

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وأضاف مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 155 فندقا، وأن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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