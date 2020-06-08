عبد العال: جرائم إعلانية طبية بالقنوات التليفزيونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك جرائم تقع في إعلانات المستحضرات الطبية، قائلا: هناك جريمة إعلانات طبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون بتنظيم إعلانات الطرق.
وأشار عبد العال، إلى أن هناك قنوات فضائية تقوم بالتسويق لمنتجات لا حصر لها، متابعا: لو أخدنا على وصفات العلاج اللي موجودة في الإعلانات دي يبقى هنقفل كل كليات الكب.
وأكد أن هذه القنوات استغلت أزمة فيروس كورونا، وأعلنت عن توفير علاج للفيروس، مستغلين كثير من فئات الشعب المصري.
وشدد الدكتور علي عبد العال، على أهمية أن يكون هناك مواجهة لهذه التجاوزات التي تشكل خطرا على صحة.
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