الإفتاء: فتح القسطنطينية إسلامي عظيم بشر به الرسول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن فتح القسطنطينية، إسلامي عظيم بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وتم على السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح، مشيرة إلى أن أردوغان لا صلة له بمحمد الفاتح.
وأوضحت دار الإفتاء، على صفحتها الرسمية ب"فيسبوك"، الاثنين، أنها أكدنا مرارا وتكرارا بالوثائق والمؤشرات والأدلة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يواصل استخدام سلاح الفتاوى، لتثبيت استبداده في الداخل باسم الدين، وتبرير أطماعه في الخارج باسم الخلافة المزعومة.
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