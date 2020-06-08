المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش «المسؤولية الاجتماعية في ظل الأزمات»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية اللقاء التفاعلي العربي عن بعد «المسؤولية الاجتماعية في ظل الأزمات» وذلك يوم 08 يونيو 2020 القاهرة- جمهورية مصر العربية

وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، في بيان، الاثنين، إنه لطالما كانت المسؤولية الاجتماعية هاجسًا لدى الكثير من الحكومات والشعوب على حد سواء، وكثيرًا ما تداولت المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي هذا المصطلح ولكن في الغالب الأعم من جانب واحد فقط، وهو الجانب المتعلق بالمنشآت التجارية ورجال الأعمال، ويعني ذلك مدى مساهمة «تبرع» المنشآت ورجال الأعمال للقيام ببعض المشروعات التي يعتبر المجتمع بحاجة ماسة لها، ولقد حظي هذا المفهوم باهتمام واسع باعتباره مؤشرا يحدد مدى انتماء المنشآت لمجتمعاتها، لكن هذا المفهوم توسع بشكل أعمق ليشمل جميع المنشآت الربحية وغير الربحية بل وحتى مسؤولية المواطن تجاه بلده. ومن هذا المنطلق تعقد المنظمة هذا اللقاء لتناقش دور المسؤولية الاجتماعية للشركات في الأزمات، والمسؤولية الاجتماعية والعمل عن بعد، والمسؤولية الاجتماعية للأفراد في الأزمات.

وقالت رئيس اللجنة العليا لمبادرة قافلة الشهداء، رئيسة مجلس إدارة ملتقى سيدات الفكر، هند بنت عبدالرحمن آل سعود عن جهود السعودية في تعزيز العمل التطوعي لمكافحة كورونا ومنها إنشاء عدد من المبادرات وبناء منصات إلكترونية للتطوع واستثمار المتطوعين وإطلاق مبادرات بمشاركة الجهات والموطنين واستحداث مواد في الأنظمة لاحتواء الأزمة وتعزيز التكامل والتعاون بين جميع الجهات وتوجه القطاع الخاص والجهات المجتمعية في الدولة معا يدّا بيد لمكافحة كورونا، وأشارت إلى إنشاء مركز التطوع الصحي الذي تطوع في أكثر من مليون مواطن حتى الآن وكذلك إنشاء الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار كورونا برأس مال 50 مليون ريال.

وألقت منال ماهر، عضو مجلس النواب مدير عام مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة الضوء على جهود الشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني لدعم مصر في التصدي للأزمة ومن تلك الوسائل تطوير الرسائل الإعلامية التوعوية وتعزيز الإيجابية وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والتعاون مع المحليات لتعقيم الشوارع وأماكن العمل ودعم القطاع الصحي بمستلزمات الحماية وأماكن العزل كما عملت الدولة على تعزيز آليات التواصل مع العملاء عن بعد ومساندة الدولة في صرف تعويضات للعمالة المؤقتة.

وأكد الدكتور الرمضي بن قاعد الصقري، المشرف العام على الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ضرورة إشراك جميع الأفراد والعاملين في جميع القطاعات في التعامل مع الأزمة وأن الخروج من تلك الجائحة لن يحدث إلا بالتكافل بين جميع شرائح المجتمع فالحكومة لا تتحمل عبء التعامل مع هذه الأزمة بل نحن أيضًا سواء قطاع خاص أو مؤسسات العمل الخيري نتحمل هذه المسؤولية.

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