شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: مسؤول طبي بكل لجنة ثانوية عامة لتحديد استكمال الطالب للامتحان من عدمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن هناك غرفة عمليات مركزية ستدير امتحانات الثانوية العامة، وهذه الغرفة تضم كافة الجهات السيادية وكذلك لجنة التعليم بالبرلمان.

وأضاف خلال عرضه لخطة الحكومة لإجراء امتحانات الثانوية العامة أمام مجلس النواب، اليوم الأثنين، أن هناك تدريباً ولقاءات سيتم خلال الأيام المٌقبلة مع رؤساء وملاحظين اللجان، استعدادا للامتحانات وحتى لا يكون الحديث عن إجراء الامتحانات في موعدها مجرد «كلام على الأرض».

وأوضح أنه سيتم عمل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة محلية، تكون مهمتها إبلاغ الإدارة المركزية بأى أمر طارئ لسرعة التعامل معه.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم إلى عقد مقابلات لاختيار رؤساء اللجان، وقال:«مش أي حد هيكون رئيس لجنة»، كذلك سيتم تخصيص مسؤول طبي بكل لجنة، هو اللى هيحدد الطالب هيكمل امتحان ولا لأ».

ووجه الدكتور على عبدالعال مجلس النواب سؤالاً عن الفترة الزمنية بين الدور الثاني ونتيجة التنسيق الخاص بالجامعات، ورد«حجازي»:«إنه بمجرد ظهور نتيجة الدور الأول يتم إرسالها للتعليم العالي لإعلان التنسيق، وهو نفس التنسيق الذي سيطبق على الدور الثاني، مضيفا:»وبالتالى لو نص الطلاب مجتش الدور الأول مش هنقدر نعمل التنسيق، وبالتالي فخوض امتحانات الدور الثاني بالدرجة الكاملة سيكون بضوابط للحفاظ على تكافؤ الفرص، واللي عايز يأجل للسنة الجاية برحته».

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