شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة شمال سيناء: صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل للمواطنين المضارين في رفح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء، الاثنين، صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح، لـ30 مواطنًا من المضارين من أهالي مركز ومدينة رفح.

وأكد العميد مصطفى محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح، أن أنه تم دفع مبالغ التعويضات للمواطنين على الحسابات الخاصة بهم في البنك، وأن تاريخ استحقاق الصرف لتلك المبالغ غدا الثلاثاء، مشيرًا إلى مبالغ التعويضات تتراوح ما بين 30 ألف و200 ألف جنيه طبقًا للمساحة المحصورة والمواد المستخدمة في البناء.

بدوره وجه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على سرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب، سواء للأراضي الزراعية أو للمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش.

أشار المحافظ إلى تخصيص مبلغ 332 مليون جنيها بمديرية الزراعة لصرف التعويضات عن الأشجار التي أضيرت، ومبلغ 58 ملايين جنيها بمجلس مدينة العريش، ومبلغ 50 مليون جنيها في مجلس مدينة الشيخ زويد، ومبلغ 517 مليون جنيه في مجلس مدينة رفح للصرف منها للمواطنين المضارين بعد استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للصرف.