شكرا لقرائتكم خبر عن بدأنا العودة للحياة الطبيعية وأثق في وعى الشعب.. وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، في رسالة جديدة للمواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد أنها واثقة في وعي الشعب المصري، مشيرة إلى أن الحكومة بذلت مجهودًا كبيرًا لحماية الشعب.

وقالت زايد، خلال استضافتها على فضائية النيل للأخبار، أنه أصبح من الضروري على كافة المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه.

وأكدت وزيرة الصحة أن البلاد تتجه حاليًا لتخفيف القيود التي تم فرضها بسبب وباء الفيروس التاجي، وأنه سيتم العودة الحياة الطبيعية بنسبة 100% حيث قالت: «نحن بدأنا بالفعل العودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي».

وأضافت «زايد»، أن دول العالم كله في حالة ترقب لظهور دواء لفيروس كورونا، فظهور مصل لفيروس كورونا سيحل الأزمة بشكل كبير، مشيرة إلى أن الدولة المصرية رأت أن تطبيق الحظر الجزئي أفضل من الحظر الكلي.

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