شكرا لقرائتكم خبر عن بدأنا العودة للحياة الطبيعية وأثق في وعى الشعب.. وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، في رسالة جديدة للمواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد أنها واثقة في وعي الشعب المصري، مشيرة إلى أن الحكومة بذلت مجهودًا كبيرًا لحماية الشعب.
وقالت زايد، خلال استضافتها على فضائية النيل للأخبار، أنه أصبح من الضروري على كافة المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه.
وأكدت وزيرة الصحة أن البلاد تتجه حاليًا لتخفيف القيود التي تم فرضها بسبب وباء الفيروس التاجي، وأنه سيتم العودة الحياة الطبيعية بنسبة 100% حيث قالت: «نحن بدأنا بالفعل العودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي».
وأضافت «زايد»، أن دول العالم كله في حالة ترقب لظهور دواء لفيروس كورونا، فظهور مصل لفيروس كورونا سيحل الأزمة بشكل كبير، مشيرة إلى أن الدولة المصرية رأت أن تطبيق الحظر الجزئي أفضل من الحظر الكلي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
34,079
-
تعافي
8,961
-
وفيات
1,237
كانت هذه تفاصيل خبر بدأنا العودة للحياة الطبيعية وأثق في وعى الشعب.. وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.