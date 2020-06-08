شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزهر» يعلن موعد إعلان نتيجة سنوات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، أنه سيتم إعلان نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وأوضح وكيل الأزهر، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة، وطرق الحصول عليها، ونسب النجاح وغيرها في المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده غدا بالتزامن مع إعلان النتيجة، لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور على آخر مستجدات امتحانات الثانوية الأزهرية.

كان المركز الإعلامي للأزهر، قد أعلن عن عقده مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا، (أونلاين) عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، لتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية التي سيتخذها الأزهر الشريف خلال الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وكافة القائمين على الامتحانات.