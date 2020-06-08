شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يوجه باستمرار حملات التفتيش على المحال والمخابز والأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، حيث قامت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمتابعة أعمال الحملة المكبرة للمرور على الأسواق، والمحلات التجارية، لضبط الأسعار، والتأكيد على تفعيل ارتداء الكمامات الواقية لأصحاب المحلات والعاملين فيها، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري.

كما قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق، ومحلات الجزارة، والمخابز، ومحال بيع المواد الغذائية، بناحية الأبعادية وقليني، والبنا، بالتنسيق مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري.

وبحسب بيان، الاثنين، أسفرت الحملة عن تحرير عددًا من المحاضر منها «محضر بيع مواد غذائية مجهولة المصدر، غلق في مواعيد العمل الرسمية لبدال تموين، و٢ محضر عدم وجود إعلان أسعار»، فضلًا عن سحب ٧ عينات بمعرفة مفتش الأغذية وإرسالها للمعمل الإقليمي للتحليل، وتحرير محضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

واتُّخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.