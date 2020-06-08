شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها الجامعي»: استقرار حالات 8 من طاقم التمريض بالعزل المنزلي بعد إصابتهم بـ كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المكتب الإعلامي لمستشفيات بنها الجامعي استقرار وضع 8 حالات مصابة بفيروس كورونا في طاقم التمريض بها بعد إصابتهم بفيروس كورونا وعزلهم منزليا مع المتابعه المستمره من قبل إدارة المستشفيات.

وأكد المكتب في بيان له اليوم، أن إدارة المستشفيات شددت على دور مكافحة العدوى في اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى، ولسلامة جميع الأطقم الطبيه والعاملين بالمستشفيات.

وأعلنت مستشفى بنها الجامعي في وقت سابق افتتاح وتشغيل عيادة الحمى «الاشتباه بفيروس كورونا»، بالعيادات الخارجية بالمستشفيات، لاستقبال حالات الاشتباه الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحددت المستشفي مواعيد العمل بالعياده يوميا من الساعة ٩ صباحا إلى الواحدة ظهرا.