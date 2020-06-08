شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تشكل 12 لجنة لتلقي «صكوك الأضاحي» (القيمة والعناوين) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية قرارا بتشكيل لجنة مركزية بمقر المديرية تحت رئاسته وعضوية كل من الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ هشام الفقي مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في مشروع صك الأضحية للعام الجديد 2020 .

وقال «كاسب» – في تصريحات صحفية الإثنين – أنه سيتم إلى جانب اللجنة المركزية تشكيل لجنة بكل إدارة فرعية من الإدارات الـ11 على مستوى المحافظة للمشاركة في المشروع الذي تبنته الوزارة منذ سنوات عديدة للتيسير على الناس وإيصال لحوم الأضاحي إلى من يستحقها، حيث تجوب لجان المديرية المدن والقرى لإيصال لحوم الأضاحي إلى مستحقيها .

وأضاف أن هناك عدد من الإيضاحات يتعين على الراغبين في المشاركة في المشروع التعرف عليها، وهي أن صك الأضحية يكتب في الوزارة باسم المضحي ونأتي له بالصك مختوم من وزارة الأوقاف باسمه، لافتا إلى أن صك الأضحية عبارة عن توكيل من المضحي لوزارة الأوقاف بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه.

وأكد أن صكوك الأضاحي تصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا، وسعر صك الأضحية ١٨٠٠ جنيه مصري للصك الواحد، مشيرا إلى استمرار التبرع حتى وقفة عرفات، ويتم الذبح داخل مصر من خلال وزارة التموين وطبقا للشريعة الإسلامية.

وكشف مدير المتابعة، عن أنه بلغت عائدات مديرية أوقاف الإسكندرية وحدها من الصكوك العام الماضي ما يزيد على ١٠ ملايين جنيه، وتمثل ما يزيد عن ١٠٪ من عائدات الوزارة والتي بلغت أكثر من ٩٠ مليون جنيه، وقد كان نصيب محافظة الإسكندرية من لحوم الأضاحي العام الماضى ما يزيد عن ٦٥ طن لحوم، تم توزيعها على مستحقيها بالمحافظة.

وأوضح أنه تم إنشاء لجنة فرعية بكل إدارة في جميع أنحاء المحافظة، والتي تم توزيعها على النحو التالي :

- لجنة شرق بعمارات الأوقاف الدور الأرضي بجوار مسجد على بن أبي طالب، والمسئول الشيخ حاتم أبوبكر عبدالكريم ورقم هاتفه 01022118947.

- لجنة محرم بك بالطريق السريع أعلى مسجد الرحمن، والمسؤول الشيخ عبدالوهاب محمد عبدالمطلب دويدار 01030552202.

- لجنة العجمي بالهانوفيل الرئيسي اعلي مسجد محمد موسى والمسؤول الشيخ محمد حسين ابو زيد 01143600720.

- لجنة وسط أعلى مسجد سيدي عبدالرزاق والمسؤول الشيخ إبراهيم رمضان سالم فرج 01024051234.

- لجنة المنتزة بشارع 45 العصافره قبلي اعلي مسجد الصابرين والمسؤول الشيخ محمد عبدالعزيز عوض 01222826119.

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- لجنة العامرية أول بعرب العراوه أعلى مسجد النور المحمدي بجوار القسم والمسؤول الشيخ عبدالرازق عبدالله عبدالرازق 01223351030.

- لجنة غرب بشارع الأمير لؤلؤ القباري أعلى مسجد أهل الذكر والمسؤول الشيخ ماهر عبدالجواد أحمد 01061398025.

- لجنة العامرية ثان بطريق العاميرية كينج مريوط مربع الورش والمسؤول الشيخ أحمد إبراهيم أحمد عاشور 01000194520.

- لجنة برج العرب بمدينه برج العرب الجديدة أعلى مسجد العتيق والمسؤول الشيخ إبراهيم إبراهيم محمد عبداللطيف 01113233352.

- لجنة الجمرك بشارع فرنسا أعلى المسجد الأرضي زنقه الستات، والمسؤول الشيخ أشرف محمد على سليمان 01285725840.

- لجنة الرمل شارع 45 العصافره قبلي أعلى مسجد الصابرين والمسؤول الشيخ عبدالسلام رزق عبدالسلام 01004345007، بالإضافة إلى المساجد الكبرى بالمحافظة.