شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص برقية مجلس النواب لرئيس الجمهورية بشأن دعم «إعلان القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل مجلس النواب، اليوم الثنين، برقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحوار الوطني الليبي الذي احتضنته مصر وأصدرت بشأنه مبادرة «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار بجميع أنحاء ليبيا.

وأعلن مجلس النواب تأييده لوحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام المبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعم المجلس حرص القيادة السياسية المصرية على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسى.

وحذر مجلس النواب من التدخل التركي السافر في ليبيا وتداعياته على الأمن القومى المصرى والعربى وما يمثله من انتهاكات لمقررات الشرعية الدولية.

** وجاء في نص البرقية:

فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

إن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم ليبارك سعيكم الحثيث نحو رأب الصدع بين الأشقاء في ليبيا والحافظ على وحدة شعبها باعتبارها الامتداد الطبيعى للأمن القومى المصرى.

ويؤيد مجلس النواب بيان القاهرة الهادف إلى التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما يؤيد مجلس النواب حرصكم على العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة، مع تحمل الجيش الوطنى بمسئولياته في مكافحة الإرهاب.

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ويحذر مجلس النواب من التدخل التركى السافر في ليبيا وتداعياته على الأمن القومي المصري والعربي وما يمثله من انتهاكات لمقررات الشرعية الدولية.

ويذكر مجلس النواب بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى ونقل عناصرها المتطرفة إلى ليبيا ومن قبلها إلى سوريا متسلحة بشعار الإرث العثمانى وما يترتب على ذلك من تأجيج الصراعات في منطقتنا العربية، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولى الاضطلاع بمسؤولياته.

ويشدد مجلس النواب على وقوف كل المصريين على قلب رجل واحد دعماً وخلف قيادته السياسية في كل الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف، وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام مثل هذه التصرفات الرعناء غير المسئولة، وسوف تدافع عن أمنها القومى وما يمس مصالحها الحيوية.