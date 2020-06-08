شكرا لقرائتكم خبر عن 40 توصية لمؤتمر جامعة طنطا الافتراضي لمواجهة كورونا.. ماذا عن نقل بلازما المتعافين؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأستاذ الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، عن صدور 40 توصية للمؤتمر الدولي الافتراضي الأول للجامعة، والذي عقد يومي 27 و28 مايو الماضي تحت عنوان «البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة»، وهي نتاج 26 جلسة علمية، شارك فيها لفيف من كبار العلماء حول العالم في مجالات الطب والدواء والدراسات الاجتماعية والإنسانية من دول كندا- أمريكا -بريطانيا -الجزائر -السعودية -تونس- كرواتيا.

وأوضح سبع أن توصيات المؤتمر شملت مجالات الطب والدواء والعلوم الاجتماعية والإنسانية، لافتا إلى أن أهم النتائج التي توصلت إليها الأبحاث العلمية في مجال الطب والدواء بالمؤتمر؛ هي: وجود 500 اكتشاف بيولوجي يتعلق بالأجسام المضادة واللقاحات والسيتوكينات، وثبت علميا أن من بينها 66 اكتشاف بيولوجي فقط له تأثير مبدئي في التشافى من الفيروس.

وأوصي المؤتمر بالتوسع في التجارب السريرية للأدوية المتاحة، وعمل تجارب سريرية منضبطة في مستشفيات العزل الجامعية لمقارنة مجموعة المرضى التي تتناول عقار الهيدروكسى كلوروكين مع مجموعة أخرى من المرضى التي تتناول مضادات الفيروسات المتاحة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى والجسدي وارتداء الكمامات.

ومن جانبه، أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة، ونائب رئيس المؤتمر، أن السياسات العلاجية التجريبية للفيروس توصلت إلى أن نقل البلازما من الأشخاص المتعافين يساعد في تخفيف النشاط الالتهابي الذي يسببه الفيروس في جسم المصابين.

ولفت إلى أن نتائج البحوث أظهرت أيضا 6 عقاقير ثبتت فاعليتها في علاج الفيروس، هي: عقار «كاموستات ميثيلاز» الذي يوقف دخول الفيروس إلى الخلايا، وعقار «هيروكسي كلوروكين» الذي يوقف الاشارات بين الخلايا الالتهابية لتخفيف النشاط الالتهابي الضار الذي يحدثه الفيروس، بينما عقار «لوبينافير» الذي يمنع نشاط إنزيم مهم لبقاء الفيروس حيا، وأيضا عقار «ريتينوفير» الذي يمنع نشاط إنزيم آخر وبالتالي يضاد عمل الفيروس، كذلك عقار «ريميديسيفير» الذي يضاد عمل إنزيم خاص بالحامض النووي ويستخدم لعلاج العديد من الفيروسات بوجه عام وعقار «الفا انترفيرون» له تأثير عام كمضاد للفيروسات ومنظم عام للمناعة ويعطى نتائج واسعة المدى.

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