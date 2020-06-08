شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم لجان وبوابات كشف معادن.. استعدادات لعقد امتحانات الثانوية الأزهرية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت منطقة الإسكندرية الأزهرية استعداداتها لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بتفعيل عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، اتساقًا مع خطة الدولة للحد من انتشار المرض.

وترأس الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، والشيخ صالح عبدالله، مدير إدارة الامتحانات، اجتماعًا موسعًا بمديري المراحل التعليمية، وموجهي العموم، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري إدارات المنطقة، الاثنين بسموحة للوقوف على أخر مستجدات العملية التعليمية، والتأكيد على التعليمات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية.

في بداية الاجتماع وجه الشيخ أحمد هاشم الشكر لكل من شارك في تقييم الأبحاث واعتمادها، وأكد على ضرورة العمل بروح الفريق، وإتقان العمل والإخلاص فيه، والالتزام بالتعليمات الخاصة بتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية، والتطهير والتعقيم اليومي لمقرات اللجان قبل وبعد الامتحان، وتهيئة المناخ المناسب للطالب لأداء الامتحان مع محاربة الغش بجميع الطرق والوسائل، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان.

وأكد الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعي للمنطقة على تفعيل دور الموجهين من بداية اللجان وحتى نهايتها، والعمل على خروج الامتحانات بالصورة التي تليق بمنطقة الإسكندرية، ونبه على أهمية تفعيل المنصة التعليمية والقناة التعليمية الخاصة بالمنطقة للتواصل المستمر مع الطلاب وأولياء أمورهم.

وشدد الشيخ صالح عبدالله، مدير الامتحانات، على التطهير والتعقيم المستمر للجان، والمتابعة الدائمة والمستمرة لنظافة اللجان داخليًا وخارجيًا، والتأكد من سلامة أجهزة الكشف عن المعادن الخاصة بكل لجنة.

وأضاف سمير عبداللاه، مدير إدارة المعلومات أنه تم إنشاء مجموعة مغلقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للتواصل المستمر بين الإدارة المركزية للامتحانات ورؤساء اللجان.

Advertisements