شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة 6756 مصريًا من 4 دول.. و «مصر للطيران» تشارك في إعادة العالقيين في قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بوزارة الطيران المدني، أن الجسر الجوي الإستثنائي للطيران نجح اليوم الإثنين في تسيير 48 رحلة استثنائية لكل من «الكويت، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وفرانكفورت».

وأشارت المصادر، إلى أن جميع الرحلات تم توقيع الكشف الطبي الإجباري بالحجر الصحى عليهم، مشيرة إلى أن عدد المصريين العائدين خلال ال24 ساعه الماضية بلغ 6756 مصري.

وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الطيران المدني، مد جسرها الجوي إلى المملكة الأردنية الهاشمية الأردن، بتسيير 16 رحله لنقل المصريين العالقين في عمان بالأردن، والدوحة بقطر، وذلك بداية من يوم الأحد القادم وحتى يوم 20 من نفس الشهر.

وكشفت الوزارة خلال بيان لها، أن الرحلات ستقل حوالي 3300 راكب مصري عالقين هناك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأن جميع الرحلات ستتم بمعرفة شركتي «مصر للطيران وإير كايرو للطيران» .

وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنه تم الإتفاق مع شركة السلام العمانية على نقل المصريين العالقيين في الدوحة إلى مسقط، على أن تقوم شركتي «مصر للطيران، وإير كايرو» بإعادتهم من مسقط إلى أرض الوطن .

وأكدت المصادر أن الدولة استجابت لنداء المصريين العالقين في قطر، وسيتم إعادتهم لأرض الوطن حرصا على أرواحهم وتلبية لندائهم.

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