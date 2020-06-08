شكرا لقرائتكم خبر عن متى يحق للعميل رفض سداد إيصال الكهرباء؟ نصائح للتعامل مع إعلان زيادة الأسعار غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، غداً، الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2020-2021، وذلك في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الكهرباء بالعباسية

«المصري اليوم» تقدم عدد من النصائح لضبط فاتورة الكهرباء بشكل شهري حتى تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمواطنين بالتزامن مع الإعلان عن التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء:

- يجب سرعة التأكد من زيادة القراءة الموجودة في عداد الكهرباء بنسب تتناسب مع الاستهلاك الشهري، واذا كان هناك فجوة كبيرة لابد من تصوير القراءة الجديدة والتوجه لإدارة الكهرباء التابع لها والإبلاغ عن القراءة الجديدة حتى لا يتم ترحيلها للشهر القادم.

- لابد من مراجعة القراءة الموجودة في الإيصال مع القراءة الموجودة في العداد، فالإيصال به قراءتان، السابقة والحالية، السابقة هي ما تمت المحاسبة عليها أو قراءتها من قبل والحالية هي التي لم يحاسب عليها، فإذا كانت الحالية أقل من القراءة الموجودة في العداد فهنا الإيصال سليم، أما إذا لم تكن فهنا يقع الخطأ ويجب على العميل عدم دفع الإيصال.

- إذا كانت القراءة أقل بكثير مما في العداد أو أقل بكثير من استهلاكه فهنا لا يتم الدفع لأن هذا الاستهلاك غير فعلى بل هو «دفترى» وينتج عنه تراكم القراءات فيحدث تراكم للاستهلاك عندما تتم القراءة الفعلية ويدخل في أعلى الشرائح، وفى هذه الحالات لابد من أخذ القراءة الفعلية على كعب الإيصال ويتقدم بشكوى للمدير العام لكى يتم سحب الإيصال وتعديله.

- في حالة عدم انتظام مرور الكشافين لابد أن يحرص المواطن على إبلاغ إدارة شركة الكهرباء التابع لها بقراءة العداد في بداية كل شهر سواء تليفونيا أو بالحضور لمقر الشركة أو عن طريق مواقع الشركات المختلفة على الإنترنت

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